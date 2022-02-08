Байден: «Не будет никакого «Северного потока – 2″»

Президент США Джо Байден объявил, что газопровод «Северный поток – 2» не будет введён в эксплуатацию,..

Президент США Джо Байден объявил, что газопровод «Северный поток – 2» не будет введён в эксплуатацию, если Россия вторгнется на территорию Украины. Это заявление он сделал после встречи в Вашингтоне с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Оба лидера сказали, что газопровод из России в Германию через Балтийское море станет рычагом давления для того, чтобы предотвратить войну в Европе.

[Джо Байден, президент США]:

«Если Россия вторгнется, если танки или войска снова пересекут границу Украины, то не будет никакого «Северного потока – 2». Мы положим ему конец».

Шольц сказал, что Соединённые Штаты и Германия имеют одинаковую позицию в отношении Украины, России и санкций. При этом он напрямую не подтвердил, что проект газопровода стоимостью 11 миллиардов долларов может быть приостановлен.

[Олаф Шольц, канцлер Германии]:

«Мы будем едины. Мы будем действовать вместе. И мы предпримем необходимые шаги».

И Байден, и Шольц отметили, что хотели бы решить вопрос путём дипломатии. Страны Запада обвиняют Россию в том, что она стянула к украинской границе 100 тысяч солдат и военную технику и в ближайшие недели и даже дни планирует вторжение. Москва все обвинения отрицает и говорит, что может проводить на своей территории любые манёвры. Одновременно Россия и Беларусь проводят военные учения близ границы.

Между тем, Владимир Путин принял у себя французского президента Эмманюэля Макрона. Переговоры продолжались более пяти часов. После президент России ещё раз повторил, что Москва не поддерживает вступление Украины в НАТО и требует гарантий.

[Владимир Путин, президент России]:

«Поэтому он здесь и находится и мучает меня уже шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Я считаю, что это благородная миссия, и благодарен ему, что он предпринимает такие усилия. Со своей стороны будем делать всё, чтобы найти вот эти компромиссы, которые всех устраивают». [Эмманюэль Макрон, президент Франции]:

«Я бы хотел, чтобы начался диалог между всеми вовлечёнными сторонами: НАТО, Соединёнными Штатами Америки, европейцами. Там мы сможем найти краткосрочные и долгосрочные решения. Какова их цель? Всеобщая безопасность».

ЕС также провёл переговоры с США по вопросу безопасных поставок газа в Европу. Сейчас 40% его объёма поступает в страны блока из России. Брюссель намерен диверсифицировать источники.

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