ВОЗ: омикрон поражает в основном верхние дыхательные пути

Поступает больше доказательств того, что штамм коронавируса омикрон вызывает более мягкие симптомы. Об этом сообщил чиновник..

Поступает больше доказательств того, что штамм коронавируса омикрон вызывает более мягкие симптомы. Об этом сообщил чиновник Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, этот вариант COVID поражает верхние дыхательные пути и реже вызывает тяжёлые формы заболевания.

[Абди Махамуд, представитель ВОЗ]:«Всё больше и больше исследований показывают, что омикрон инфицирует верхнюю часть тела. А прошлые вирусы поражали лёгкие, что вызывало тяжёлую пневмонию. Это может быть хорошей новостью. Но нужно больше исследований, чтобы это подтвердить».

Мутировавший вариант впервые обнаружили в ноябре прошлого года. Данные ВОЗ показывают, что он быстро распространился и теперь есть почти в 130 странах мира.

Этот штамм считается более заразным. Число новых случаев инфицирования в мире достигло рекордных показателей. При этом процент госпитализаций и смертности, наоборот, часто ниже, чем было в другие фазы пандемии.

[Абди Махамуд, представитель ВОЗ]:«И много новых исследований из ЮАР подтверждают, что вакцина всё ещё защищает вас от госпитализаций, тяжёлой формы заболевания и смерти. Именно для этого она и предназначена. Проблемой остаётся не сама вакцина, а вакцинация и распространение вакцины среди уязвимых слоёв населения».

При этом ВОЗ предупреждает, что новый штамм в течение нескольких недель станет доминирующим. Это может создать давление на больницы.

Впрочем, пока неясно, стоит ли разрабатывать вакцину специально для этого штамма и планируют ли это делать фармацевтические гиганты.

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