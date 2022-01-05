ВОЗ: омикрон поражает в основном верхние дыхательные пути

Поступает больше доказательств того, что штамм коронавируса омикрон вызывает более мягкие симптомы. Об этом сообщил чиновник..
Дата загрузки: 2022-01-06
По данным ВОЗ, этот вариант COVID поражает верхние дыхательные пути и реже вызывает тяжёлые формы заболевания.[Абди Махамуд, представитель ВОЗ]:
«Всё больше и больше исследований показывают, что омикрон инфицирует верхнюю часть тела. А прошлые вирусы поражали лёгкие, что вызывало тяжёлую пневмонию. Это может быть хорошей новостью. Но нужно больше исследований, чтобы это подтвердить».
Мутировавший вариант впервые обнаружили в ноябре прошлого года. Данные ВОЗ показывают, что он быстро распространился и теперь есть почти в 130 странах мира.
Этот штамм считается более заразным. Число новых случаев инфицирования в мире достигло рекордных показателей. При этом процент госпитализаций и смертности, наоборот, часто ниже, чем было в другие фазы пандемии.[Абди Махамуд, представитель ВОЗ]:
«И много новых исследований из ЮАР подтверждают, что вакцина всё ещё защищает вас от госпитализаций, тяжёлой формы заболевания и смерти. Именно для этого она и предназначена. Проблемой остаётся не сама вакцина, а вакцинация и распространение вакцины среди уязвимых слоёв населения».
При этом ВОЗ предупреждает, что новый штамм в течение нескольких недель станет доминирующим. Это может создать давление на больницы.
Впрочем, пока неясно, стоит ли разрабатывать вакцину специально для этого штамма и планируют ли это делать фармацевтические гиганты.
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