Сюрприз: близнецы родились в разные годы

Близнецы, появившиеся на свет в разные годы. Так бывает, если рожать в новогоднюю ночь. Они родились..

Близнецы, появившиеся на свет в разные годы. Так бывает, если рожать в новогоднюю ночь.

Они родились с разницей всего в 15 минут. Но Альфредо – 31 декабря, а его сестра Айлин – 1 января.

Это произошло в американском штате Калифорния. Дети появились на свет на две недели раньше срока.

[Фатима Мадригал, мама близнецов]:

«Совершенно не ожидала, что они родятся в разные годы. Это сюрприз».

У Фатимы теперь пятеро детей. Причём женщина отмечает, что раньше ни в её семье, ни в семье мужа близнецы не рождались.

[Фатима Мадригал, мама близнецов]:

«Когда близнецы вырастут, если захотят, то будут праздновать свои дни рождения в разные годы. Это зависит от них. Но пока они маленькие и живут со мной, то будут отмечать день рождения одновременно».

В США ежегодно рождается примерно 120 тысяч близнецов. Но разные дни рождения у них встречаются редко. А вероятность рождения близнецов в разные годы, по оценкам экспертов, составляет один к двум миллионам.

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