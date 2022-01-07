В Катаре построили модульный стадион

Это первый в мире портативный стадион. Уникальную конструкцию создали испанские архитекторы для Чемпионата мира по футболу,..

Это первый в мире портативный стадион. Уникальную конструкцию создали испанские архитекторы для Чемпионата мира по футболу, который пройдёт в этом году в Катаре.

Стадион сделали из старых транспортных контейнеров. А назвали его «974». Это и международный телефонный код Катара, и точное количество транспортных контейнеров, которые использовали при строительстве.

[Марк Фенвик, представитель архитектурного бюро]:

«Мы решили, что Катару после Чемпионата мира не потребуется восьмой стационарный стадион».

Конструкцию можно перевезти в любое место, даже в другую страну. При этом из модулей можно собрать как сам стадион, так и другие спортивные объекты.

Вместимость арены – 40 000 зрителей. Главное преимущество – простота. Стадион уже опробовали во время Кубка арабских наций по футболу 2021 года.

[Марк Фенвик, представитель архитектурного бюро]:

«Сначала мы на разных уровнях установили транспортные контейнеры, потом подключили электричество и другие коммуникации. А затем стали проводить игры».

Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Обычно его проводят в летние месяцы, но для Катара сделали исключение, поскольку летом там невыносимо жарко.

После соревнований стадион демонтируют на модули и перевезут на контейнеровоз. Затем их смогут транспортировать в любую точку мира. Например, туда, где будет проходить следующий чемпионат мира.

Впрочем, правительство Катара уже намекнуло, что конструкцию подарят одной из бедных стран для постоянного пользования.

Короткая ссылка на эту страницу: