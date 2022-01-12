Российские войска покидают Казахстан

Российские войска покинут Казахстан в ближайшие дни. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев. По его словам,..

[Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана]:

«Опасные угрозы для безопасности страны предотвращены. В рамках антитеррористической операции ведётся работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях».

Российские войска покинут Казахстан в ближайшие дни. Об этом сообщил президент Касым-Жомарт Токаев. По его словам, ситуацию с протестами в стране удалось стабилизировать.

Войска из России и Беларуси отправили в страну на прошлой неделе в рамках Договора о коллективной безопасности. Они должны были помочь подавить ожесточённые антиправительственные протесты, которые сопровождались погромами и грабежами. Протесты здесь назвали самыми ожесточёнными за 30 лет независимости страны.

Жертвами стычек стало 16 силовиков. Сколько погибло демонстрантов, пока не сообщается. Но это число может превысить 160 человек. Более 4000 были арестованы.

В этот период около 1400 граждан России были эвакуированы в Екатеринбург на военных самолетах.

Крупнейший город Казахстана Алматы вернулся к обычной жизни в понедельник.

Магазины и общественный транспорт заработали. На несколько часов включили интернет-связь.

Протесты вспыхнули из-за резкого повышения цен на топливо в предновогодний день. Затем они переросли в более масштабные выступления против правительства и экс-лидера Нурсултана Назарбаева.

Понедельник был объявлен днём ​​траура по погибшим в результате беспорядков.

Короткая ссылка на эту страницу: