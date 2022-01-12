Экологический мост для пум построят на полуострове Олимпик в США

Меткий выстрел – и пума Лилу получила укол дротиком со снотворным. Теперь самое главное – заставить её спуститься с дерева, пока не уснула. Крики и лай собак сделали своё дело, и спящая Лилу – уже в руках специалистов. Они меняют в ошейнике севшую батарейку.

Лилу живёт на полуострове Олимпик в американском штате Вашингтон. Она одна из 60 пум, участвующих в исследовании. Его проводят для того, чтобы выявить места, где эти хищницы появляются чаще всего.

[Марк Элброх, эксперт по пумам]:

«Пумы очень важны для многих видов животных, растений и насекомых. Они как связующее звено в экосистеме. Пумы обогащают её, помогая питательным веществам перемещаться, и также действуют как клей, удерживая вместе все части экосистемы и укрепляя её».

В этом регионе пумы стоят на вершине пищевой цепочки. Они охотятся на крупных животных, таких как лоси и олени. Но при этом не съедают тушу целиком. Остатки добычи достаются другим хищным млекопитающим, а также – птицам и насекомым.

[Сет Райли, эколог]:

«Есть ещё одно – пумы довольно уязвимы, поскольку их популяция очень мала. Особенность пум в том, что это единственный вид, который выполняет роль высшего хищника. Они часто охотятся на оленей. Это их основная добыча».

Сейчас над пумами нависла опасность, поскольку они изолированы на полуострове и не могут искать себе пару в соседних лесах. Путь туда преграждает трасса. По ней ежедневно проезжают 100 тысяч автомобилей, блокируя передвижение диких животных.

Решить проблему можно с помощью экологического моста.

[Глен Калиш, биолог]:

«Такие сооружения очень эффективно позволяют животным мигрировать. Но строить мосты надо правильно – так, чтобы звери захотели по ним перемещаться. То есть сооружение должно быть в таком месте, где животным будет удобно переходить».

Наблюдение за 60-ю пумами на полуострове поможет специалистам выбрать правильное место для строительства природного коридора.

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