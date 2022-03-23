Россияне скупают сахар и соль на фоне санкций и падения рубля

Пустая полка вместо сахарного песка. Сейчас такую картину можно увидеть во многих сетевых магазинах небольших российских городов. Ажиотажный спрос на сахар возник на фоне санкций Запада и падения рубля.

При этом власти уверяют: дефицита не будет. А по словам экспертов, сахар исчез только потому, что из-за повышенного спроса магазины не успевают его закупать. При этом в супермаркетах уже ввели ограничения – в одни руки не больше пяти килограммов сахара.

Такое правило действует и в Покрове – небольшом городе в 80 километрах от Москвы.

[Светлана, жительница Покрова]:

«Во Владимир ездили. Просто проездом были. Там по четыре килограмма дают в руки. По 62 рубля. Ну мы взяли. Вот у меня своё хозяйство. Как мне не взять, я знаю, что мне ягоды консервировать».

Спрос вырос и на другие продукты – соль, гречку и макароны. На покупку макаронных изделий также введены ограничения. При этом на некоторые продукты выросли цены.

[Лариса, жительница Покрова]:

«Поднимаются цены, да. Сахар, соль – с ними проблемы есть в сетевых магазинах». [Валентина, жительница Покрова]:

«В магазинах, само собой, всё подорожало. Мы не имеем претензий, потому что надеемся, что через месяц всё встанет на свои места». [жительница Покрова]:

«Пока жить можно. Дай Бог, чтобы война не разошлась. Самое главное. Остальное всё ерунда. Можно и не досыта поесть, но зато чтобы был мир».

Между тем эксперты говорят, что дефицита на базовые продукты в стране не будет. Россия способна обеспечить себя зерном, мясом, рыбой, сахаром, растительным маслом и другим продовольствием. Импортные продукты планируют закупать в тех странах, которые не вводили санкций против России.

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