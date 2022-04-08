Тысячи людей занимаются йогой на площади в Нью-Дели. Сегодня здесь старательно выполняют асаны даже министры и..

Что практикуют в Индии во Всемирный день здоровья

Тысячи людей занимаются йогой на площади в Нью-Дели. Сегодня здесь старательно выполняют асаны даже министры и послы разных стран.

Такая массовая практика – редкость даже для Индии, которая является родиной этой духовно-физической системы. Занятие приурочено ко Всемирному дню здоровья.

[Коромото Годой Кальдерон, посол Венесуэлы в Индии]:

«Ну как после йоги можно не чувствовать себя счастливым и здоровым? Думаю, йога всем дарит потрясающие ощущения. Это один из величайших подарков Индии человечеству. Я бы сказала, самый лучший».

История йоги насчитывает несколько тысяч лет. Но по миру дисциплина распространилась лишь в последние десятилетия. Практикующие уверяют, что она помогает укрепить тело и сознание.

[Синиша Павич, посол Сербии в Индии]:

«Очень рад, что могу внести свой вклад в связь поколений. Ежегодно у нас всё больше мероприятий, связанных йогой. Участвует всё больше людей, всё больше понимания, что йога – это не просто физические упражнения: это образ жизни и духовность».

Ну а Международный день йоги отмечают ежегодно 21 июня. Его 8 лет назад учредила ООН, откликнувшись на предложение премьер-министра Индии Нарендры Моди.

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