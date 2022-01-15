В Аргентине спасли морских черепах, наевшихся пластика

Эти морские черепахи ещё недавно были буквально нашпигованы пластиком, а сейчас возвращаются в Атлантику. Аргентинские экологи..
Дата загрузки: 2022-01-15
Рептилий нашли в рыболовных сетях и вытащили их оттуда. Потом отправили в реабилитационный центр. У трёх черепах обнаружили пластик в пищеварительной системе.
[Карина Альварес, биолог]:
«Опасность пластика в том, что он не даёт о себе знать. Животное кажется совершенно здоровым. Но во время осмотра мы обнаружили в их внутренностях много пластика».
Если пластик или полиэтилен не удалить из внутренностей животного, то оно будет медленно умирать. В этих рептилиях обнаружили десять видов пластиковых отходов.
[Карина Альварес, биолог]:
«Такие пластиковые отходы встречаются повсюду в воде, и животные становятся индикаторами присутствия этих загрязняющих веществ».
После удаления пластика у черепах взяли анализ крови и сделали рентген. На реабилитацию ушёл месяц.
И зелёные черепахи, и логгерхеды занесены в Красную книгу. В большинстве стран охота на них запрещена. Также нельзя собирать их яйца.
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