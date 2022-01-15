В Аргентине спасли морских черепах, наевшихся пластика

Эти морские черепахи ещё недавно были буквально нашпигованы пластиком, а сейчас возвращаются в Атлантику. Аргентинские экологи..

Эти морские черепахи ещё недавно были буквально нашпигованы пластиком, а сейчас возвращаются в Атлантику. Аргентинские экологи и ветеринары спасли их от верной смерти. Это две зелёные черепахи и четыре логгерхеда.

Рептилий нашли в рыболовных сетях и вытащили их оттуда. Потом отправили в реабилитационный центр. У трёх черепах обнаружили пластик в пищеварительной системе.

[Карина Альварес, биолог]:

«Опасность пластика в том, что он не даёт о себе знать. Животное кажется совершенно здоровым. Но во время осмотра мы обнаружили в их внутренностях много пластика».

Если пластик или полиэтилен не удалить из внутренностей животного, то оно будет медленно умирать. В этих рептилиях обнаружили десять видов пластиковых отходов.

[Карина Альварес, биолог]:

«Такие пластиковые отходы встречаются повсюду в воде, и животные становятся индикаторами присутствия этих загрязняющих веществ».

После удаления пластика у черепах взяли анализ крови и сделали рентген. На реабилитацию ушёл месяц.

И зелёные черепахи, и логгерхеды занесены в Красную книгу. В большинстве стран охота на них запрещена. Также нельзя собирать их яйца.

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