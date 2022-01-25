Без самоизоляции: эксперт – об отмене карантинных мер в Великобритании

С приходом нового штамма омикрон многие страны по всему миру поспешили ужесточить карантинные правила. Но не..

С приходом нового штамма омикрон многие страны по всему миру поспешили ужесточить карантинные правила. Но не Великобритания. Здесь правительство объявило, что отменяет обязательную вакцинацию и маски в общественных местах. Людям теперь вместо работы из дома советуют возвращаться в офисы.

Более того, уже весной в стране, скорее всего, отменят обязательную самоизоляцию для инфицированных COVID. Сейчас в Великобритании её срок составляет пять дней.

[Джулиан Тан, вирусолог]:

«Этот вирус мягче, он подстраивается под людей: становится более заразным, но вызывает более лёгкие формы заболевания. Нужно ещё проверить, вызывает ли он долгосрочные осложнения, как альфа- и дельта-варианты, такие как поливоспалительные системные расстройства. Но в целом, я думаю, сейчас ситуация лучше, чем с предыдущими штаммами».

Врачи говорят, что сокращение числа заражений в Великобритании может быть связано с тем, что люди, болеющие бессимптомно, не делают тесты.

[Джулиан Тан, вирусолог]:

«Поскольку тесты на COVID в больницах делают всем, вы получаете людей с положительными результатами, которые на самом деле обращались по другому поводу, и у которых COVID относительно бессимптомный».

В Великобритании также идут дискуссии по поводу того, нужно ли теперь относиться к COVID как к любому другому вирусному заболеванию, например, гриппу.

[Джулиан Тан, вирусолог]:

«Если сравнивать грипп и COVID, то количество случаев госпитализации на 100 тысяч человек примерно одинаковое. Данные говорят, что в реанимации в 2018 и 19 годах с гриппом попадало примерно столько же людей, сколько сейчас с омикрон».

Великобритания отнюдь не одинока в своих попытках рассматривать COVID-19 как обычное заболевание. Так, коронавирусные правила начали ослаблять Испания и Португалия. Франция снова открыла свои границы.

ВОЗ считает, что штамм омикрон сейчас в мире преобладающий.

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