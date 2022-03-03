Коллекция Dior в Париже: юбки с бронежилетами

Dior представил моду как средство выживания. На Парижской неделе моды дом показал линейку своей классики с..

Dior представил моду как средство выживания. На Парижской неделе моды дом показал линейку своей классики с техническим уклоном.

Модели вышли на подиум в саду Тюильри во французской столице. Они демонстрируют линейку элегантных женственных образов с отсылками к рабочей одежде, в которой прозрачные платья сочетаются с мотоциклетными куртками и перчатками.

К длинным юбкам добавлены практичные карманы, а у кого-то на плечах даже стилизованные пуленепробиваемые жилеты.

[Мария Грация Кьюри, дизайнер Dior]:«Я думаю, что исследование этой территории помогает нам понять настоящую ценность моды. Иногда мы думаем о моде только с точки зрения украшения нашего тела, а не с точки зрения того, где живёт наше тело».

Дизайнер работала с D-Air Lab. Эта итальянская компания производит защитное снаряжение с подушками безопасности для рабочих, а также для исследователей Арктики. Она связана с лейблом Dainese, известным своими мотоциклетными костюмами семидесятых годов.

Именно поэтому в образах коллекции сочетают нейлон с кашемиром, а приталенные жакеты и корсеты – с байкерскими шортами.

Шоу привлекло толпы кричащих фанатов, которые пришли увидеть к-поп-звезду Ким Джису из гёрл-группы Blackpink.

Также показ посетила певица Рианна.

Dior стал первым крупным брендом, который провёл физический показ на Неделе моды в Париже. Мероприятие продлится до 8 марта и станет завершением месяца модных показов в Нью-Йорке, Лондоне и Милане.

Короткая ссылка на эту страницу: