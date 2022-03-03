Коллекция Dior в Париже: юбки с бронежилетами

Dior представил моду как средство выживания. На Парижской неделе моды дом показал линейку своей классики с..
Дата загрузки: 2022-03-03
Модели вышли на подиум в саду Тюильри во французской столице. Они демонстрируют линейку элегантных женственных образов с отсылками к рабочей одежде, в которой прозрачные платья сочетаются с мотоциклетными куртками и перчатками.
К длинным юбкам добавлены практичные карманы, а у кого-то на плечах даже стилизованные пуленепробиваемые жилеты.[Мария Грация Кьюри, дизайнер Dior]:
«Я думаю, что исследование этой территории помогает нам понять настоящую ценность моды. Иногда мы думаем о моде только с точки зрения украшения нашего тела, а не с точки зрения того, где живёт наше тело».
Дизайнер работала с D-Air Lab. Эта итальянская компания производит защитное снаряжение с подушками безопасности для рабочих, а также для исследователей Арктики. Она связана с лейблом Dainese, известным своими мотоциклетными костюмами семидесятых годов.
Именно поэтому в образах коллекции сочетают нейлон с кашемиром, а приталенные жакеты и корсеты – с байкерскими шортами.
Шоу привлекло толпы кричащих фанатов, которые пришли увидеть к-поп-звезду Ким Джису из гёрл-группы Blackpink.
Также показ посетила певица Рианна.
Dior стал первым крупным брендом, который провёл физический показ на Неделе моды в Париже. Мероприятие продлится до 8 марта и станет завершением месяца модных показов в Нью-Йорке, Лондоне и Милане.
Короткая ссылка на эту страницу: