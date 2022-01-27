Сингапур и Тихоокеанский альянс подписали договор о свободной торговле

Сингапур подписал соглашение о свободной торговле с Тихоокеанским альянсом, в состав которого входят Колумбия, Мексика, Перу..

Сингапур подписал соглашение о свободной торговле с Тихоокеанским альянсом, в состав которого входят Колумбия, Мексика, Перу и Чили. Встреча на высшем уровне прошла на колумбийской военно-морской базе.

Соглашение будет способствовать торговле и более тесным связям американского континента с Азией. Оно расширит сотрудничество в области энергетики, инфраструктуры, цифровых технологий и пищевой промышленности, а также судоходства и портовой логистики.

[Иван Дуке, президент Колумбии]:«Сингапур привносит свой опыт и традиции как один из главных мировых центров инноваций, науки и технологий. Он вносит ценный вклад в четвёртую промышленную революцию». [Ли Сяньлун, премьер-министр Сингапура]:«Мы начинаем сотрудничество с Тихоокеанским альянсом, которое усилит наше влияние в соответствующих регионах и ещё больше укрепит взаимодействие и сотрудничество».

Теперь соглашение должны ратифицировать парламенты всех стран, которые поставили подписи. Оно вступит в силу, как только это произойдёт хотя бы в двух законодательных органах.

Стоит отметить, что к соглашению также вскоре присоединится Эквадор. В ближайшее время эта южноамериканская страна планирует стать полноправным членом Тихоокеанского альянса.

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