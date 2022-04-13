ВТО предупреждает о спаде в мировой торговле

Всемирная торговая организация пересмотрела свой прогноз роста мировой торговли в этом году. Если раньше этот показатель,..

Всемирная торговая организация пересмотрела свой прогноз роста мировой торговли в этом году. Если раньше этот показатель, по мнению ВТО, должен был составить почти пять процентов, то теперь не превысит и трёх. Также ВТО предупреждает о потенциальном продовольственном кризисе, который может быть вызван ростом цен.

В отчёте организации говорится, что ущерб нанесла обстановка на территории Украины, и при этом восстановлению всё ещё мешает COVID-19.

По словам гендиректора ВТО, прогнозировать что-то точно сейчас крайне сложно, поскольку ситуация нестабильная.

[Нгози Оконджо-Ивеала, гендиректор ВТО]:

«По нашим оценкам, рост объёма торговли товарами в 2022 году может составить от половины процента до 5,5%. Видите диапазон? Это говорит о неопределённости».

По словам Ивеалы, продовольственный кризис больнее всего ударит по бедным странам.

[Нгози Оконджо-Ивеала, гендиректор ВТО]:

«35 африканских государств импортируют продукты питания из Украины, России или из обеих стран. Проблема высоких цен на продовольствие усугубляется высокими ценами на топливо, а дорогие удобрения – угроза для будущих урожаев».

В целом это скажется и на глобальной экономике.

[Нгози Оконджо-Ивеала, гендиректор ВТО]:

«Рост мирового ВВП составит в 2022 году 2,8%. До конфликта прогноз составлял 4,1%».

Глава ВТО призвала действовать, чтобы избежать голодных бунтов, которые происходили во время кризиса 2008-2009 годов. В некоторых странах ситуация уже усугубляется, например, на Шри-Ланке.

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