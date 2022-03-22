Многочасовые очереди на заправочных станциях в столице Кубы Гаване. Всё началось после сообщений в СМИ, что,..

Очереди за бензином на Кубе выросли после сообщений о нормировании

Многочасовые очереди на заправочных станциях в столице Кубы Гаване. Всё началось после сообщений в СМИ, что, по крайней мере, в одной провинции страны продажи топлива будут нормировать. Люди спешат заправиться.

[Хорхе Мендес, житель Кубы]:

«Ситуация с топливом критическая. Нет ни специального, ни обычного, ни нефтяного».

На фоне резкого экономического кризиса на острове уже не хватает еды и лекарств. Впрочем, социалистические власти пока не говорят, что нехватка топлива с этим как-то связана. По их словам, проблема в плохом распределении. Так, государственная компания Transcupet, которая поставляет топливо на заправочные станции страны, использует только чуть более 60% своих бензовозов.

[Хорхе Паэс, житель Кубы]:

«Проблема с топливом ужасная. Я тут с 7:30 утра хочу купить бензина и вернуться на работу. Каждые три месяца одно и то же. Проблему не решают».

Власти Кубы утверждают, что нехватка связана с многолетним американским эмбарго и недавними жёсткими санкциями при экс-президенте США Дональде Трампе.

Впрочем, международные эксперты считают, что проблему вызвали сокращение внутреннего производства и зависимость от поставок из Венесуэлы, которая сама страдает от производственных проблем.

Кроме того, за последние недели мировые цены на топливо выросли на 40%.

Одновременно у страны заканчиваются наличные деньги для покупки бензина. Причина в том, что из-за пандемии коронавируса туризм на остров был очень ограничен. А именно он остаётся для кубинцев главным источником иностранной валюты.

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