Послание из прошлого: в Литве доставляют письма 50-летней давности

Этому письму полвека. Жительница Вильнюса Геновефа Клоновская должна была получить его, когда ей было 12 лет...

Этому письму полвека. Жительница Вильнюса Геновефа Клоновская должна была получить его, когда ей было 12 лет. Однако она впервые видит его только сейчас.

Послание отправила её подруга Ева из Польши. В письме девочка жалуется, что автобусы больше не доезжают до её деревни, и ей приходится ходить пешком при 20-градусных морозах. Она также просит подругу прислать ей фотографии актёров из местных журналов.

[Геновефа Клоновская, жительница Вильнюса]:

«Я очень удивилась, подумала, что это розыгрыш, первоапрельская шутка. Но из почтовой службы позвонили несколько раз. Я сказала, что они могут переслать письмо на мой нынешний адрес. А они ответили, что хотят встретиться лично и передать это письмо из рук в руки».

Послание от Евы вместе с 17-ю другими письмами нашли летом прошлого года во время ремонта. Они выпали из вентиляционного отверстия в стене старого почтового отделения на окраине Вильнюса. Его переоборудуют под квартиры.

[Юргис Вилутис, владелец здания]:

«Раньше здесь была дверь, поэтому мы снесли стену, и посыпались кирпичи, а с ними и письма. Их было много, и они были грязные».

Вероятно, письма спрятал туда недобросовестный работник почты, который вскрывал конверты в поисках денег и ценностей. Сотрудники решили попробовать найти адресатов. Задача была не из лёгких. На это ушли месяцы, поскольку названия улиц и нумерация домов с тех пор изменились.

[Дейманте Зебраускайте, сотрудница почты]:

«Большинство людей, которые сейчас получили письма, были взволнованы. Одна женщина сказала, что это как найти бутылку с посланием в море».

Усилия оказались не напрасны. Сотрудникам почты удалось найти пятерых адресатов. Некоторые из них умерли, поэтому письма, передали их родственникам. Послания им прислали в том числе из Австралии, Польши и России.

Короткая ссылка на эту страницу: