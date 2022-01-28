Послание из прошлого: в Литве доставляют письма 50-летней давности

Этому письму полвека. Жительница Вильнюса Геновефа Клоновская должна была получить его, когда ей было 12 лет...
Дата загрузки: 2022-01-28
Послание отправила её подруга Ева из Польши. В письме девочка жалуется, что автобусы больше не доезжают до её деревни, и ей приходится ходить пешком при 20-градусных морозах. Она также просит подругу прислать ей фотографии актёров из местных журналов.
[Геновефа Клоновская, жительница Вильнюса]:
«Я очень удивилась, подумала, что это розыгрыш, первоапрельская шутка. Но из почтовой службы позвонили несколько раз. Я сказала, что они могут переслать письмо на мой нынешний адрес. А они ответили, что хотят встретиться лично и передать это письмо из рук в руки».
Послание от Евы вместе с 17-ю другими письмами нашли летом прошлого года во время ремонта. Они выпали из вентиляционного отверстия в стене старого почтового отделения на окраине Вильнюса. Его переоборудуют под квартиры.
[Юргис Вилутис, владелец здания]:
«Раньше здесь была дверь, поэтому мы снесли стену, и посыпались кирпичи, а с ними и письма. Их было много, и они были грязные».
Вероятно, письма спрятал туда недобросовестный работник почты, который вскрывал конверты в поисках денег и ценностей. Сотрудники решили попробовать найти адресатов. Задача была не из лёгких. На это ушли месяцы, поскольку названия улиц и нумерация домов с тех пор изменились.
[Дейманте Зебраускайте, сотрудница почты]:
«Большинство людей, которые сейчас получили письма, были взволнованы. Одна женщина сказала, что это как найти бутылку с посланием в море».
Усилия оказались не напрасны. Сотрудникам почты удалось найти пятерых адресатов. Некоторые из них умерли, поэтому письма, передали их родственникам. Послания им прислали в том числе из Австралии, Польши и России.
Короткая ссылка на эту страницу: