Лидер ИГ подорвал себя и свою семью

Лидер запрещённой в России и других странах группировки «Исламское государство» был ликвидирован. Об этом заявил Пентагон...

Лидер запрещённой в России и других странах группировки «Исламское государство» был ликвидирован. Об этом заявил Пентагон. По словам его спикера Джона Кирби, во время операции в сирийской провинции Идлиб американские военные осадили его дом в районе города Атма близ границы с Турцией.

В итоге Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши убил себя подрывом бомбы. В результате взрыва погибло ещё 12 человек, включая семью террориста.

ООН выразила обеспокоенность по поводу сообщений о гибели гражданских, а также заявила, что необходимо провести расследование и найти тех, кто несёт за это ответственность. При этом организация поприветствовала устранение лидера «Исламского государства».

[Фархан Хак, представитель ООН]:

«Группировка совершила чудовищные преступления и принесла трагедию и смерть тысячам мужчин, женщин и детей. И мы хотим воспользоваться этим случаем, чтобы вспомнить о жертвах и семьях жертв терроризма во всём мире. И, конечно же, как вы знаете, ООН в целом очень поддерживает усилия по борьбе с ИГ, поэтому любые успехи следует приветствовать».

Пентагон сообщает, что из зоны операции эвакуировали десять человек, включая детей. У американских военных также завязался бой с одним из соратников аль-Кураши и его женой. Оба были ликвидированы. Также, возможно, вместе с ними был убит и несовершеннолетний.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин сказал, что операцию планировали с намерением минимизировать смерти среди гражданских. Однако из-за сложности этой миссии пострадали и невинные люди.

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