Эту палестинскую женщину застрелили израильские военные. Как говорят силы безопасности, она побежала в направлении солдат на..

Двух палестинок застрелили в Израиле при попытке атаковать военных

Эту палестинскую женщину застрелили израильские военные. Как говорят силы безопасности, она побежала в направлении солдат на контрольно-пропускном пункте на Западном берегу реки Иордан. На призывы военных и предупредительные выстрелы никак не отреагировала.

В дальнейшем при осмотре оружия у женщины не обнаружили. Ведётся расследование.

Официальные лица страны заявили, что в тот же день военные также убили ещё одну палестинку. Она нанесла ножевое ранение израильскому солдату.

В выступлении перед своим кабинетом в воскресенье премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил, что силы безопасности активно противостоят «новой волне терроризма».

[Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля]:

«Мы отправимся куда нужно в любое время, чтобы положить конец этим террористическим актам. Государство Израиль перешло в наступление».

Силы обороны Израиля в воскресенье опубликовали кадры ночных рейдов на Западном берегу, на которых видно, как они обыскивают дома и арестовывают мужчин.

Рейды были связаны с предыдущими нападениями на израильтян, которые произошли в последние недели.

В целом с конца марта в результате серии атак погибло уже 14 мирных граждан Израиля. Теперь военные находятся в состоянии повышенной готовности.

В священный для мусульман месяц Рамадан в Израиле как правило возрастает уровень насилия. Но в этот раз его называют самым высоким за последние десятилетия.

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