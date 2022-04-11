Двух палестинок застрелили в Израиле при попытке атаковать военных

Эту палестинскую женщину застрелили израильские военные. Как говорят силы безопасности, она побежала в направлении солдат на..
Дата загрузки: 2022-04-12
В дальнейшем при осмотре оружия у женщины не обнаружили. Ведётся расследование.
Официальные лица страны заявили, что в тот же день военные также убили ещё одну палестинку. Она нанесла ножевое ранение израильскому солдату.
В выступлении перед своим кабинетом в воскресенье премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт заявил, что силы безопасности активно противостоят «новой волне терроризма».
[Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля]:
«Мы отправимся куда нужно в любое время, чтобы положить конец этим террористическим актам. Государство Израиль перешло в наступление».
Силы обороны Израиля в воскресенье опубликовали кадры ночных рейдов на Западном берегу, на которых видно, как они обыскивают дома и арестовывают мужчин.
Рейды были связаны с предыдущими нападениями на израильтян, которые произошли в последние недели.
В целом с конца марта в результате серии атак погибло уже 14 мирных граждан Израиля. Теперь военные находятся в состоянии повышенной готовности.
В священный для мусульман месяц Рамадан в Израиле как правило возрастает уровень насилия. Но в этот раз его называют самым высоким за последние десятилетия.
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