Свергнутый на Филиппинах клан Маркосов возвращается к власти

Массовые протесты вспыхнули у Центральной избирательной комиссии на Филиппинах. Они проходят после президентских выборов, на которых,..

Массовые протесты вспыхнули у Центральной избирательной комиссии на Филиппинах. Они проходят после президентских выборов, на которых, по предварительным данным, побеждает представитель печально известного клана Маркосов.

Ещё 36 лет назад филиппинцы свергли и изгнали диктатора Фердинанда Маркоса. Теперь же президентское кресло, похоже, займёт его сын Фердинанд Маркос-младший. За него отдали около 18 миллионов голосов. Его либеральная соперница и нынешняя вице-президент Лени Робредо получила примерно 8,5 миллионов.

Протестующие утверждают, что результаты сфальсифицированы.

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«Мы услышали сообщения о мошенничестве, неисправностях машин для подсчёта голосов, преследованиях наблюдателей со стороны избирательной комиссии и полиции, а также о случаях покупки голосов. Всё это очень тревожно». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Мы здесь, чтобы выразить протест и призвать избирательную комиссию отреагировать на вопиющую ложь и нарушения по всей стране».

Покойный Фердинанд Маркос правил страной 21 год. Вместе с ним ведущие посты занимали другие члены его семьи. В тот период на Филиппинах действовал режим военного положения. Семейный клан взял под контроль суды, СМИ и частные компании. Армия и полиция также арестовали тысячи диссидентов.

64-летний сын Маркоса, известный по прозвищу «Бонгбонг», участвовал в выборах при поддержке дочери уходящего президента Филиппин Сары Дутерте. Её отец известен тем, что поощрял внесудебные убийства на улицах и закрывал оппозиционные СМИ.

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