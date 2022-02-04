В Боливии вылечили фламинго с вывихнутой ногой

Фламинго по кличке Коро-Коро возвращается в лагуну к своим сородичам. До этого он месяц провёл в..

Фламинго по кличке Коро-Коро возвращается в лагуну к своим сородичам. До этого он месяц провёл в центре реабилитации при зоопарке в боливийском Ла-Пасе. У птицы была вывихнута нога. Ветеринарам пришлось делать операцию.

Сейчас пернатого пациента привезли в департамент Оруро, где живёт стая фламинго.

[Херальдина Дуран, директор биопарка в Ла-Пасе]:

«Фламинго в этой лагуне, куда мы собираемся выпустить подопечного, очень пугливы. Нельзя подходить к ним толпой и нельзя шуметь, поскольку они могут улететь. Тогда эта птица останется в одиночестве».

Современные фламинго делятся на три вида – розовый, красный и чилийский. Розовые фламинго обитают в Африке и Евразии. А красные и чилийские – в Южной и Центральной Америке, а также – на Галапагосах и островах Карибского моря.

Эти птицы селятся колониями по берегам мелких водоёмов и лагун. В одной колонии могут быть сотни тысяч пернатых. В основном они ведут оседлый образ жизни. Мигрируют только северные популяции розового фламинго.

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