5000 орхидей благоухают в лондонской оранжерее

Эта цветочная композиция в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне олицетворяет восход солнца в Коста-Рике. Центральноамериканская..
Дата загрузки: 2022-02-05
[Альберто Тринко, сотрудник Садов Кью]:
«Такому люди всегда рады. Особенно потому, что эта выставка открывается в конце зимы, когда на улице ещё пасмурно, идут дожди, холодно и цветы в садах пока спят».
Планировать фестиваль начинают за год. А на создание экспозиции уходит почти месяц. В это время в Оранжерее принцессы Уэльской работает больше десятка садоводов. Кроме того, каждый день помогают не меньше десяти добровольцев.
Помимо цветов флористы создали фигуры животных, обитающих в Коста-Рике. Материалы использовали природные. Например, черепахи – из бересты. А эта птица под названием кетсаль – из листьев. Древние майя и ацтеки считали её священной.
В Садах Кью растёт 1600 видов орхидей. Но в природе их намного больше.[Майкл Фэй, научный сотрудник Садов Кью]:
«В мире насчитывается примерно 28 тысяч видов орхидей. Охранный статус определили для 2000 видов, и более половины из них находятся под угрозой исчезновения».
Орхидеи есть на всех континентах кроме Антарктиды. Большинство – в тропиках. Орхидеи могут быть размером от нескольких миллиметров до 35 метров. И большая часть из них растёт на деревьях. Остальные – на земле и скалах.
Сотрудники Садов Кью сотрудничают с коллегами из Коста-Рики, чтобы помочь им сохранить в природе самые уязвимые виды орхидей.
Выставка в Оранжерее принцессы Уэльской будет работать до начала марта.
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