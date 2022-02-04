5000 орхидей благоухают в лондонской оранжерее

Эта цветочная композиция в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне олицетворяет восход солнца в Коста-Рике. Центральноамериканская..

[Альберто Тринко, сотрудник Садов Кью]:

«Такому люди всегда рады. Особенно потому, что эта выставка открывается в конце зимы, когда на улице ещё пасмурно, идут дожди, холодно и цветы в садах пока спят».

Эта цветочная композиция в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне олицетворяет восход солнца в Коста-Рике. Центральноамериканская страна стала вдохновением для нового фестиваля орхидей в британской столице. Здесь можно увидеть 5000 цветов.

Планировать фестиваль начинают за год. А на создание экспозиции уходит почти месяц. В это время в Оранжерее принцессы Уэльской работает больше десятка садоводов. Кроме того, каждый день помогают не меньше десяти добровольцев.

Помимо цветов флористы создали фигуры животных, обитающих в Коста-Рике. Материалы использовали природные. Например, черепахи – из бересты. А эта птица под названием кетсаль – из листьев. Древние майя и ацтеки считали её священной.

В Садах Кью растёт 1600 видов орхидей. Но в природе их намного больше.

[Майкл Фэй, научный сотрудник Садов Кью]:«В мире насчитывается примерно 28 тысяч видов орхидей. Охранный статус определили для 2000 видов, и более половины из них находятся под угрозой исчезновения».

Орхидеи есть на всех континентах кроме Антарктиды. Большинство – в тропиках. Орхидеи могут быть размером от нескольких миллиметров до 35 метров. И большая часть из них растёт на деревьях. Остальные – на земле и скалах.

Сотрудники Садов Кью сотрудничают с коллегами из Коста-Рики, чтобы помочь им сохранить в природе самые уязвимые виды орхидей.

Выставка в Оранжерее принцессы Уэльской будет работать до начала марта.

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