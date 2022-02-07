Американский бизнес переключается на 4-дневную рабочую неделю

Американская компания Volt Athletics создаёт программное обеспечение и приложения для фитнеса. И почти два года назад..

Американская компания Volt Athletics создаёт программное обеспечение и приложения для фитнеса. И почти два года назад она перешла на четырёхдневную рабочую неделю.

Сара Рэй, руководитель отдела развития бизнеса, говорит, что больше не испытывает беспокойства, которое раньше чувствовала по воскресеньям.

[Сара Рэй, руководитель отдела развития бизнеса Volt]:

«В выходные на самом деле получается восстановить силы. Один день я посвящаю делам. И ещё пару дней – семье и отдыху, без стресса от работы по дому, нависшей над головой. И эти три дня действительно помогает сбалансировать количество времени и энергии, которые я вкладываю в работу в течение оставшихся четырёх дней».

А компания электронной коммерции Bolt переключилась на четырёхдневную рабочую неделю в октябре прошлого года.

Дженнифер Кристи, директор по персоналу, говорит, что в течение месяца производительность компании резко возросла.

При этом на важные звонки клиентов отвечают и по пятницам. Просто у части команды третий выходной – это понедельник.

[Дженнифер Кристи, директор по персоналу Bolt]:

«Цель не в том, чтобы сократить пять дней до четырёх. Главное – изменить модель работы. Нужно сосредоточиться на самых важных вещах и убрать то, что просто отнимает время и из-за чего мы тратим энергию впустую».

Сотрудники говорят, что три выходных дня помогают им быть более энергичными на работе.

[Сара Янг, сотрудница Bolt]:

«Возвращаясь в понедельник, я опредёленно чувствую себя намного более свежей. Честно говоря, разница между двумя и тремя выходными днями для меня довольно значительна. Трёхдневные выходные больше напоминают перезагрузку».

Конгрессмены штата Калифорния уже внесли предложение, чтобы сотрудники местных компаний работали не более 32 часов в неделю. Всё остальное будет считаться переработкой и оплачиваться отдельно.

Некоторые бизнесмены уже выразили беспокойство, что это навредит их компаниям, особенно в сфере услуг.

Стоит отметить, что экспериментируют с четырёхдневной рабочей неделей и в ЕС. Правда, там тоже задействовали коронавирусные фонды по восстановлению, чтобы компенсировать финансовые потери компаниям.

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