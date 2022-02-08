После убийства футбольного болельщика Греция наведёт порядок

В Салониках продолжают нести цветы, жёлтые футболки и свечи к месту убийства 19-летнего Алкиса Кампаноса. Трагедия..

В Салониках продолжают нести цветы, жёлтые футболки и свечи к месту убийства 19-летнего Алкиса Кампаноса. Трагедия потрясла всю Грецию.

Юноша болел за футбольный клуб «Арис». 1 февраля на него и ещё двоих мужчин после короткого спора напала группа людей. Предположительно, болельщики другого клуба. Алкиса избили и ранили ножом, после чего он скончался.

[Анастасис, житель Салоник]:

«Мы не можем прийти в себя, не можем спать. Вся наша семья в ужасе. Мой 17-летний внук постоянно ходит в жёлтой футболке, и теперь нам страшно. Мне 72 года, и я хожу на стадион с восьми лет. Раньше никогда такого не было». [Димитра, жительница Салоник]:

«Я очень опечалена несправедливой потерей этого молодого человека. Он ни в чём не провинился. Они даже не знали его. Это большой грех».

Правоохранители уже арестовали не менее девяти подозреваемых. Одному предъявили обвинение.

Полицейские также проводят рейды в фан-клубах в Салониках и Афинах. Они конфисковали десятки шлемов, палки, обломки кирпичей, ножи и другие предметы, которыми можно нанести увечья.

После инцидента правительство объявило, что в ближайшее время реформирует спортивный сектор. Оно планирует усилить полицейский контроль на спортивных мероприятиях, ужесточить наказание для нарушителей порядка и разработать более строгие правила для фан-клубов.

[Яннис Ойконому, представитель правительства Греции]:

«Борьба с насилием среди молодёжи и футбольных болельщиков – наш долг перед греческим обществом и молодым поколением, а также – перед здоровым спортивным сообществом и миллионами настоящих болельщиков в нашей стране».

Драки и беспорядки до и после футбольных матчей стали для

Греции серьёзной проблемой. Болельщики даже вторгаются на поле, несмотря на большие штрафы.

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