В Албании фермер охотится за кофейной гущей

В этом баре в Албании каждый день готовят десятки чашек эспрессо. Но кофейная гуща не пропадает..

В этом баре в Албании каждый день готовят десятки чашек эспрессо. Но кофейная гуща не пропадает даром. Её забирает местный фермер Альбан Цакали.

Он выращивает огурцы, помидоры и перец. Также экспериментирует с экзотическими растениями. Недавно посадил маракуйю. Кофейную гущу стал использовать потому, что удобрения подорожали в полтора раза.

[Альбан Цакали, фермер]:

«Земля хочет, чтобы её постоянно обогащали. И лучший способ – это вносить все растительные пищевые отходы в землю. В последнее время мы страдаем от эрозии почвы и нехватки плодородного грунта, особенно в Европе».

Фермер за день обходит несколько кафе и собирает до десяти килограммов кофейной гущи. При этом у него много конкурентов.

[Аурель Колеци, бармен]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Впрочем, специалисты советуют применять кофейную гущу осторожно и не для всех культур. Она разрыхляет почву, но в то же время её закисляет. В кофейной гуще хорошо разводится полезный гриб, который спасает растения от фитофтороза. Однако избыток такого удобрения может подавить рост корневой системы.

Альбан избрал самый безопасный способ подкормки растений. Он делает компост с добавлением кофейной гущи. Ждёт три месяца и только потом использует.

Фермер говорит, что теперь получается экономить деньги на удобрениях. Однако он хочет, чтобы и правительство поддерживало мелкое фермерство в стране.

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