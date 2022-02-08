В Казани устроили конкурс по поеданию рамэна на скорость

Только ложка и палочки для еды. Никаких вилок и касаний тарелки. В этом ресторане азиатской кухни..

Только ложка и палочки для еды. Никаких вилок и касаний тарелки. В этом ресторане азиатской кухни в Казани соревнуются в поедание рамэна на скорость. В конкурсе участвуют десять соперников.

Процесс отбора начался за месяц до состязаний. На приготовление рамэна ушло три дня. Это блюдо популярно в японской, китайской и корейской кухне.

[Даниил Рыбкин, организатор конкурса]:

«Это домашняя лапша, это очень крутой наваристый бульон. И его очень тяжело съесть быстро. В этом суть конкурса. То есть ты можешь напихать полный рот суши или риса, или роллов, или чего угодно, но с рамэном так не получится. Его нужно хлебать ложкой и (есть) только палочками. Тарелку поднимать нельзя. То есть это более честное соревнование».

В Японии рамэн готовят с разными добавками: маринованными грибами, соленьями, водорослями и зеленью. Здесь в ресторане соперникам подали блюдо из лапши, бульона, мяса и маринованных яиц.

[Марс Юсупов, шеф-повар]:

«Самое важное – это, наверное, терпение. Сами ингредиенты подготавливаются долго. Бульон готовится шесть часов, яйца маринуются три дня. Если подготавливать мясо к супу – мариновать и запекать – тоже надо запастись терпением».

Первое место в конкурсе занял Артём. Съел рамэн за минуту 40 секунд.

[Артём Мингалёв, победитель конкурса]:

«Это было сложно, потому что я часа два назад кушал. Я думал, что всё это не съем. У меня была тактика, и я её придерживался. Я сначала съел мясо, потом выпил бульон и в конце уже съел яйца и лапшу».

Три самых быстрых едока получили подарки в виде печенья с предсказаниями. А победителя дополнительно наградили сертификатом. По нему в ресторане каждый день в течение двух месяцев один рамэн бесплатно.

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