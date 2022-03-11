Египет ищет, кем заменить российских туристов

Египет исследует новые пути привлечения иностранных гостей. Туристическая отрасль оказалась под ударом, поскольку стало намного меньше..
Дата загрузки: 2022-03-11
[Гада Шалаби, вице-министр туризма Египта]:
«Это большая потеря не только для Египта, но и для всех стран, которые зависят от этого рынка. Особенно в нынешней ситуации, когда европейские страны, страны Западной Европы ещё не ослабили ограничения на поездки до уровня, который был до 2019 или 2020 года».
Сейчас в страну прибывают пустые самолёты из России, которые вывозят отдыхающих домой. Тем же, кто пока не может уехать, также предлагают выход.
[Гада Шалаби, вице-министр туризма Египта]:
«Правительство вмешалось и проявило заботу о туристах. Любой может остаться по льготным тарифам. В противном случае их разместят в трёхзвёздочных отелях бесплатно».
Теперь Египет намерен уделять больше внимания привлечению туристов из Западной Европы, включая Великобританию, Германию, Испанию и Францию, а также из Венгрии и стран Персидского залива.
Одна из главных проблем – рост цен на топливо, что сделалол дороже авиабилеты и туристические пакеты.
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