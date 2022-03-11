Египет ищет, кем заменить российских туристов

[Гада Шалаби, вице-министр туризма Египта]:

«Это большая потеря не только для Египта, но и для всех стран, которые зависят от этого рынка. Особенно в нынешней ситуации, когда европейские страны, страны Западной Европы ещё не ослабили ограничения на поездки до уровня, который был до 2019 или 2020 года».

Египет исследует новые пути привлечения иностранных гостей. Туристическая отрасль оказалась под ударом, поскольку стало намного меньше отдыхающих из России. Так, рассматриваются варианты доставки россиян из третьих стран, если будут позволять санкции.

Сейчас в страну прибывают пустые самолёты из России, которые вывозят отдыхающих домой. Тем же, кто пока не может уехать, также предлагают выход.

[Гада Шалаби, вице-министр туризма Египта]:

«Правительство вмешалось и проявило заботу о туристах. Любой может остаться по льготным тарифам. В противном случае их разместят в трёхзвёздочных отелях бесплатно».

Теперь Египет намерен уделять больше внимания привлечению туристов из Западной Европы, включая Великобританию, Германию, Испанию и Францию, а также из Венгрии и стран Персидского залива.

Одна из главных проблем – рост цен на топливо, что сделалол дороже авиабилеты и туристические пакеты.

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