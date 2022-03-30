Новый теракт в Израиле: застрелены пятеро

Очередной теракт в Израиле. В пригороде Тель-Авива араб открыл огонь по прохожим. Погибло не менее пяти..

[Орит Леви, очевидица]:

«Я была внизу во дворе с моими двумя детьми. Мы вернулись домой и легли спать. Послышались взрывы. Дом дрожал. Я подумала, что это остатки фейерверков после празднования Пурима. Но взрывы продолжались. Я выглянула в окно и увидела террориста прямо напротив здания, с винтовкой M-16. В ту же секунду я стянула своих детей на пол. Стрельба не прекращалась».

Очередной теракт в Израиле. В пригороде Тель-Авива араб открыл огонь по прохожим. Погибло не менее пяти человек. В итоге нападавшего застрелил полицейский. Это уже третье за неделю смертоносное нападение в стране с арабским следом.

Как предполагается, нападавший был палестинцем из деревни недалеко от города Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Он убил четверых мирных жителей, среди которых двое граждан Украины, а также офицера полиции, прибывшего на место происшествия. Только после этого его застрелили.

[Мирит Бен Майор, спикер полиции]:

«Здесь, в центре города Бней-Брака, террорист с оружием в руках пришёл и убил двух граждан Израиля. Он продолжил и убил ещё одного человека на другой улице, затем он прошёл на другую улицу и убил ещё одного. Он мог бы продолжать свою расправу, но полицейский, который его увидел, застрелил его и остановил эти убийства».

Ответственность за нападение не взяла ни одна группировка.

Палестинский президент Махмуд Аббас осудил убийство мирных жителей и предостерёг от ответных нападений. В частности, со стороны жителей еврейских поселений.

Выступил с обращением и премьер-министр Израиля.

[Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля]:

«Перед нами непростые времена. Мы страдаем от терроризма с самого начала сионизма. Они не сломили нас тогда и не сломят сегодня».

Это уже третье за несколько дней нападение в стране. В общей сложности их жертвами стало 11 человек. До этого мужчина напал с ножом на мирных граждан в Беэр-Шеве. Спустя несколько дней в Хадере двое открыли огонь по полицейским.

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