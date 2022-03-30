Новый теракт в Израиле: застрелены пятеро

Очередной теракт в Израиле. В пригороде Тель-Авива араб открыл огонь по прохожим. Погибло не менее пяти..
Дата загрузки: 2022-03-30
[Орит Леви, очевидица]:
«Я была внизу во дворе с моими двумя детьми. Мы вернулись домой и легли спать. Послышались взрывы. Дом дрожал. Я подумала, что это остатки фейерверков после празднования Пурима. Но взрывы продолжались. Я выглянула в окно и увидела террориста прямо напротив здания, с винтовкой M-16. В ту же секунду я стянула своих детей на пол. Стрельба не прекращалась».
Как предполагается, нападавший был палестинцем из деревни недалеко от города Дженин на Западном берегу реки Иордан.
Он убил четверых мирных жителей, среди которых двое граждан Украины, а также офицера полиции, прибывшего на место происшествия. Только после этого его застрелили.
[Мирит Бен Майор, спикер полиции]:
«Здесь, в центре города Бней-Брака, террорист с оружием в руках пришёл и убил двух граждан Израиля. Он продолжил и убил ещё одного человека на другой улице, затем он прошёл на другую улицу и убил ещё одного. Он мог бы продолжать свою расправу, но полицейский, который его увидел, застрелил его и остановил эти убийства».
Ответственность за нападение не взяла ни одна группировка.
Палестинский президент Махмуд Аббас осудил убийство мирных жителей и предостерёг от ответных нападений. В частности, со стороны жителей еврейских поселений.
Выступил с обращением и премьер-министр Израиля.
[Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля]:
«Перед нами непростые времена. Мы страдаем от терроризма с самого начала сионизма. Они не сломили нас тогда и не сломят сегодня».
Это уже третье за несколько дней нападение в стране. В общей сложности их жертвами стало 11 человек. До этого мужчина напал с ножом на мирных граждан в Беэр-Шеве. Спустя несколько дней в Хадере двое открыли огонь по полицейским.
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