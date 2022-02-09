На сером холме в Лиме нарисовали гигантскую картину

Всеми цветами радуги заиграл холм Сан-Кристобаль в Лиме. Частью гигантской картины стали местные трущобы. Когда-то инки считали этот холм священным, а сейчас это самый бедный район столицы.

Перуанские художники решили добавить красок в повседневную жизнь и запустили масштабный проект под названием «Радуга». За малярные кисти и валики взялись и местные жители. Преобразились не только стены домов, но и лестницы, и даже камни на холме. Но огромные картины нарисовали сами художники. На всю работу ушло девять месяцев.

[Карла Маган, художница]:

«Здесь почти 1000 раскрашенных домов. Они занимают более 300 тысяч квадратных метров».

Художники изобразили сцены из обычной жизни людей. Также черпали вдохновение в культуре андских народов.

[Даниэль Манрике, художник]:

«Для меня как для художника-монументалиста большая радость создать такую замечательную картину. Особенно, потому что я рисовал в районе, где вырос. Я сделал его красочным».

На холме Сан-Кристобаль последние десятилетия селились люди, которые перебрались в Лиму из разных уголков Перу. Все эти годы их дома оставались непокрашенными. Власти города решили отремонтировать фасады зданий, как минимум, для десяти тысяч жителей. Так появился проект «Радуга». Его финансировала не только администрация, но и частная малярная компания.

Гигантскую картину на холме видно из разных районов Лимы.

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