В Бразилии построили ещё одну гигантскую статую Христа

У знаменитой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро появился аналог. Подобную статую, только ещё больше, построили в городке..

У знаменитой статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро появился аналог. Подобную статую, только ещё больше, построили в городке Энкантаду на юге Бразилии.

Её возвели на холме, откуда открывается захватывающий вид на окружающий ландшафт. Статую сделали из металлической конструкции и бетона.

[Робисон Гонзатти, спонсор строительства статуи]:

«Её высота – 43 с половиной метра. То есть шесть метров – это пьедестал, и 37 с половиной метров – статуя. Это означает, что статуя Христа-Защитника в Энкантаду – самая большая статуя Христа в мире».

Высота статуи Христа-Искупителя в Рио – 38 метров вместе с пьедесталом. Грандиозный монумент строили почти девять лет. Открыли в 1931 году. Статуя стоит на вершине горы Корковаду на высоте 700 метров над уровнем моря.

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Монумент в Энкантаду откроется в следующем году. Внутри есть смотровая площадка. На неё будут пускать туристов.

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