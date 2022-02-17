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Телеканал NTD

В Гонконге ставят больничные койки на тротуарах

В Гонконге ставят больничные койки на тротуарах

Полевой госпиталь на улице и койки на тротуарах. Так пытаются справиться с очередной вспышкой коронавируса в..

Дата загрузки: 2022-02-17

В Гонконге ставят больничные койки на тротуарах

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