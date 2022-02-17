Заседание НАТО и реакция Москвы
НАТО обвинило Россию в наращивании военных подразделений у границы с Украиной. Ранее Москва сообщила, что выводит..
Дата загрузки: 2022-02-17
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НАТО обвинило Россию в наращивании военных подразделений у границы с Украиной. Ранее Москва сообщила, что выводит..
Дата загрузки: 2022-02-17
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