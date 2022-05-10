Пустые магазины и улицы: Пекин продолжает ужесточать карантин

Пустые магазины, безлюдные улицы и никаких пробок на дорогах. Центр Пекина продолжает жить в условиях строгого..

Пустые магазины, безлюдные улицы и никаких пробок на дорогах. Центр Пекина продолжает жить в условиях строгого карантина. Коммунистические власти по всей стране применяют в отношении коронавируса политику «ноль терпимости». В самом густонаселённом районе Чаоян закрывают целые кварталы, где выявляют случаи COVID.

Люди жалуются, что не могут выйти даже за едой и лекарствами. Многие теряют клиентов и доходы.

[житель Пекина]:

«Большинство наших клиентов – супружеские пары. И эта волна случаев COVID оказала на нас большое влияние. Вчера и сегодня — важные дни, 8 мая – популярная дата для свадьбы, но много бракосочетаний откладывают».

В Пекине также закрыты спортзалы, развлекательные центры и рестораны. Не работают десятки автобусных маршрутов, а также 15% станций метро.

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С начала недели перекрыли ещё больше дорог, комплексов и парков.

[житель Пекина]:

«Теперь они внедряют политику работы из дома, и, поскольку в районе Чаоян серьёзная проблема с COVID, это сильно на меня повлияло. Всё закрыто».

В Пекине проживает 22 миллиона человек. Многие опасаются таких же мер, которые сейчас действуют в Шанхае. Там большинству из 25 миллионов местных жителей запрещено выходить из дома. В таком положении люди уже больше месяца.

При этом за сутки Пекин сообщает всего о 50 новых случаев. Многие эксперты считают, что данные властей серьёзно занижаются, особенно учитывая, что преобладающий вариант омикрон является крайне заразным.

В то же время этот штамм намного реже вызывает серьёзные случаи заболевания.

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