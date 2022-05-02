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«Я будто в клетке»: в Пекине ужесточают карантин

«Я будто в клетке»: в Пекине ужесточают карантин

1 мая китайская столица ужесточила коронавирусный карантин, в частности правила социального дистанцирования. Также закрыли рестораны и..

Дата загрузки: 2022-05-03

«Я будто в клетке»: в Пекине ужесточают карантин
1 мая китайская столица ужесточила коронавирусный карантин, в частности правила социального дистанцирования. Также закрыли рестораны и развлекательные заведения, а в самом густонаселённом районе Пекина начали новый раунд массового тестирования на COVID-19.

[житель Пекина]:
«Мы определённо продаём меньше, чем раньше, клиенты не могут попасть внутрь ресторана, и тех, кто заказывает еду, тоже меньше. Эта ситуация влияет на нас, наши доходы падают».

В Китае в отношении коронавируса действует политика «ноль терпимости». Власти закрывают на вход и выход целые жилые кварталы. Людям запрещают покидать квартиры. Такая картина сейчас в Шанхае. В Пекине пока проще, но многих меры застали врасплох.

[жительница Пекина]:
«Ограничения в Пекине очень жёсткие. Я даже не могу пойти куда-нибудь поесть. Чувствую себя подавленно. Делаю ПЦР-тест каждый день, знаю, что не больна, но всё равно ощущение, что я как будто в клетке, как будто заболела. Считаю эти ограничения чрезмерными, люди не могут этого вынести».

Многие жалуются, что не могут получить доступ к базовым товарам и продуктам.

[жительница Пекина]:
«Приложение здоровья на моем мобильном телефоне пометило мой профиль как аномальный. Теперь я никуда не могу пойти: ни поесть в ресторане, ни купить еду».

При этом много вопросов вызывает и официальная статистика. Так, за последнюю неделю в Пекине официально подтвердили всего 300 новых случаев заражения. Это при том, что в столице проживает 22 миллиона человек.

По мнению многих аналитиков, цифры могут быть значительно занижены.
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