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Школа на тележке: как волонтёры учат детей на Филиппинах

Школа на тележке: как волонтёры учат детей на Филиппинах

Передвижную школу открыли на Филиппинах четверо учителей-волонтёров. Они добираются до своих учеников на деревянной тележке, которую..

Дата загрузки: 2022-02-23

Школа на тележке: как волонтёры учат детей на Филиппинах

Передвижную школу открыли на Филиппинах четверо учителей-волонтёров. Они добираются до своих учеников на деревянной тележке, которую можно катить по рельсам. С собой берут классную доску и учебники.

[Самбой де Леон Ниала, глава проекта «Передвижной класс»]:
«Основная цель – научить детей, которые с трудом читают и считают, делать это хорошо».

На Филиппинах почти два года детей обучали онлайн. В ноябре школы начали открываться, но многие ещё не работают из-за вспышки омикрона. Дети из бедных семей сильно отстали в учёбе, поскольку у них нет возможности выходить в Интернет и заниматься на компьютере.

[Шайра Бердин, учительница-волонтёр]:
«Сейчас, во время пандемии, помогать этим детям особенно необходимо, поскольку нет живого обучения в школах. А образование для них очень важно».

[Самбой де Леон Ниала, глава проекта «Передвижной класс»]:
«Я вижу, что эти дети очень хотят учиться. Бедность не мешает им идти к своей мечте».

Учителя покупают необходимые материалы на пожертвования. Они выезжают на уроки три раза в неделю и за день объезжают три деревни. Всего в передвижной школе учатся 60 детей.
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