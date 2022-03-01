В США снова с размахом празднуют Марди Гра

Громкая музыка, яркие наряды и украшенные передвижные платформы. Карнавал Марди Гра вернулся в американский город Новый Орлеан. В прошлом году праздник отменили из-за пандемии.

Теперь же местные жители говорят, что, наконец-то, вырвались из тьмы. Карантинные ограничения сняты, и здесь снова с размахом празднуют Жирный вторник. Он предшествует Пепельной среде. В этот день начинается 40-дневный пост перед Пасхой.

Участники парада дарят зрителям разноцветные бусы и другие безделушки. Традиция берёт начало в 1872 году.

Тогда, согласно легенде, волею случая на праздник попал сын российского императора Александра II великий князь Алексей Александрович. Для него сделали специальную платформу, и он стал королём праздника. А толпы зрителей просили у него подарков.

В дохристианские времена Марди Гра был подобен восточнославянской Масленице, когда провожали зиму и встречали весну. Также в этот день выбирали короля и королеву.

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