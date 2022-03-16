Эйфелева башня выросла на шесть метров

Эйфелева башня в Париже выросла до 330 метров. На неё установили новую радиоантенну высотой шесть метров...

Эйфелева башня в Париже выросла до 330 метров. На неё установили новую радиоантенну высотой шесть метров. Конструкцию весом 350 килограммов подняли с помощью вертолёта.

[Франк Шале, пилот]:

«Это волшебное место. Мы не часто летаем на вертолёте над Эйфелевой башней. Как я понимаю, такого раньше и не было, так что это впервые».

Вся операция заняла 15 минут. А вот готовились к ней почти год. Установка антенны обошлась в миллион евро.

[туристка из Ирландии]:

«Интересно было посмотреть, как поднимается вертолёт с антенной. Мы оказались здесь как раз вовремя. Так что это здорово».

Эйфелева башня была построена в 1889 году. Изначально её задумали как временное сооружение для парижской Всемирной выставки. Через 20 лет башню должны были демонтировать, но оставили для военных целей, а потом она уже стала одним из символов Парижа.

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