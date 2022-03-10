Центробанк России ограничил операции с наличной валютой

Центробанк России на полгода запретил продажу наличной иностранной валюты гражданам. Также в этот период россияне не..

Центробанк России на полгода запретил продажу наличной иностранной валюты гражданам. Также в этот период россияне не смогут снять со своих счетов более 10 000 долларов. Всё, что выше этой суммы, можно снять в рублях после конвертации по официальному курсу.

Из-за санкций Центробанк потерял доступ к значительной части своих золотовалютных резервов. Это означает, что он не может стабилизировать курс рубля, покупая и продавая валюту.

[Александр Лосев, финансовый аналитик]:

«Сейчас, для того чтобы стабилизировать валютный рынок, идут уже на всё, в том числе – на ограничение спроса со стороны граждан. Только для того, чтобы обеспечить компании-импортёры валютой, которой пока нет достаточно в стране».

Между тем безналичная конвертация по-прежнему доступна. Но наличную валюту россияне не смогут купить даже для заграничных поездок. При этом международные платёжные системы Visa и Mastercard перестали сотрудничать с российскими банками. То есть расплачиваться такими картами за границей не получится. А карту «Мир» пока принимают только Турция, Вьетнам и некоторые страны ближнего зарубежья.

[Максим, житель Москвы]:

«Я считаю, что Центробанк правильно поступает. А зачем нам доллары в России? Для чего они нужны? Вы же в Америке рублями не пользуетесь? А мы в России будем рублями пользоваться». [Елена, жительница Москвы]:

«У меня её нет. У меня нет, чтобы идти снимать. Но я думаю, у кого есть, конечно, это им не нравится. И мне бы не понравилось, и я была бы возмущена и недовольна. Это всё понятно». [Ирина, жительница Москвы]:

«Рано или поздно нас же будут выпускать. И людям, наверное, хотелось бы что-то купить. Если не будут работать карточки, то хотя бы можно было ездить с наличными деньгами. А потом, учитывая, что рубль обесценивается, люди захотят куда-то вложить деньги, если у них достойная зарплата».

В Центробанке утверждают, что большинство владельцев валютных вкладов смогут полностью снять наличные. По данным регулятора, суммы на 90% валютных счетов в банках России не превышают 10 000 долларов.

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