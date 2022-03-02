В Чили полыхает сильный лесной пожар. Огонь охватил территорию под портовым городом Вальпараисо. [Хорхе Мартинес, представитель..
Дата загрузки: 2022-03-02
В Чили полыхает сильный лесной пожар. Огонь охватил территорию под портовым городом Вальпараисо.
[Хорхе Мартинес, представитель президента]:
«Пожар начался в 7 вечера на трассе Ла-Полвора, за 500 метров до поворота на 68-ую трассу. Ветер раздул огонь в сторону города Винья-дель-Мар. Он распространился на 80 гектаров. Это очень опасно, и здесь до сих пор сильный ветер».
В регионе объявлен красный уровень опасности.
[Хорхе Шарп, мэр Вальпараисо]:
«Пока жилым домам этот пожар не угрожает – это хорошие новости в условиях этого бедствия. Призываем жителей следить за информацией, если ситуация изменится».
Это уже не первый лесной пожар в Чили за последние недели. Здесь стоит очень жаркая погода. Около месяца назад огонь сжёг более ста жилых домов в городе Икике на севере страны.
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