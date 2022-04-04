Огуречный кризис: дорожающие энергоносители опустошили британские теплицы

[Тони Монталбано, фермер]:

«Мы столько лет усердно работали, чтобы стать теми, кто мы есть. А теперь за один год мы можем всё потерять».

Британский фермер Тони выращивает огурцы уже 24 года. Этим же занимались его отец и дед. Говорит, что обычно в такое время в теплицах уже можно увидеть созревающий урожай.

Но в этом сезоне он решил посадить растения позже. Так получится немного сэкономить на газе.

[Тони Монталбано, фермер]:

«Я надеялся, что цены на газ снизятся. Но они по-прежнему очень высокие. На этой неделе я заплатил в пять раз больше, чем за ту же неделю в прошлом году».

Глава Ассоциации британских фермеров Джек Вард говорит, что такие производители, как Тони, хоть и считаются малым бизнесом, но они стратегически важная часть продовольственного снабжения. В сезон сбора урожая бОльшая часть продукции поступает в британские супермаркеты именно от их хозяйств.

В течение десяти лет они ощущали ценовое давление. А теперь, когда цены на энергоносители в Европе поползли вверх, они задумались, смогут ли выжить.

[Джек Вард, глава Ассоциации британских фермеров]:

«Нужно добиться того, чтобы производство осталось в Великобритании, а не переместилось в другую часть мира».

В прошлом году производство одного огурца в Великобритании обходилось примерно в полдоллара. Сейчас сумма удвоилась и продолжает расти.

Помимо дорожающих энергоносителей, больно бьют по фермерам и растущие цены на удобрения и инсектициды.

С подобными проблемами столкнулись и те, кто выращивает другие овощи.

Экономисты говорят, что это ещё больше подстегнёт инфляцию. А она считается одной из самых высоких в Европе. В феврале она достигла 30-летнего максимума в 6,2%. Ожидается, что этот показатель вырастет до 9% уже к концу 2022.

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