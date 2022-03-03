В воду на Гавайях попало топливо, тысячи людей отравились

Агентство по охране окружающей среды США расследует утечку топлива из гигантского государственного хранилища, спрятанного внутри горного хребта на Гавайях с видом на Перл-Харбор.

Десятки людей уже заболели, а тысячи были вынуждены покинуть свои дома после того, как горючее с объекта Red Hill, которым управляет военно-морской флот, попало в питьевую воду. Она поступает в дома почти 100 тысяч семей, включая военнослужащих.

К бригадам военных медиков обратилось уже более 5900 человек. Они жалуются на тошноту, головные боли и кожные высыпания.

Лорен Райт вспоминает, что у неё тоже началось шелушение кожи, тошнота и рвота. Всё это прекратилось только после того, как она перестала пить воду из-под крана, принимать душ, а также мыть посуду.

[Лорен Райт, жительница Гавайев]:

«Как маме, мне страшно. Эффекты могут быть долгосрочными. Как это скажется на мне, муже и детях?»

С начала декабря около 4000 семей поселили в отелях Гонолулу, где они могут пользоваться чистой водой.

Между тем, конгрессмены Гавайев хотят навсегда закрыть хранилище, которое когда-то снабжало топливом военные корабли и самолеты, пересекавшие Тихий океан во времена Второй мировой.

Ну а местные жители боятся, что под угрозой ещё большие территории Гавайев. Так, ржавеющие резервуары находятся под водоносным горизонтом, который обеспечивает питьевой водой большую часть острова.

Коренные гавайцы уже начали выходить на протесты.

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