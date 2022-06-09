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На юге Испании людей эвакуируют из-за лесного пожара

На юге Испании людей эвакуируют из-за лесного пожара

Жители городка Бенаавис на юге Испании вынуждены эвакуироваться из-за лесного пожара. Он начался на горе Пухерра..

Дата загрузки: 2022-06-09

На юге Испании людей эвакуируют из-за лесного пожара
Жители городка Бенаавис на юге Испании вынуждены эвакуироваться из-за лесного пожара. Он начался на горе Пухерра и охватил склоны. Огромный столб дыма видно за много километров.

Бенаавис находится недалеко от Малаги.

[житель Бенаависа]:
«Нам сказали, что очень важно эвакуироваться, поэтому идём домой за вещами, потом уезжаем. Смогут ли с нами связаться этой ночью, вернёмся ли мы сюда ещё – подождём и посмотрим».

Порывы ветра до 40 километров в час заставляют пламя распространяться со скоростью 30 метров в минуту.

В предыдущий раз сильные пожары полыхали в Андалусии в сентябре прошлого года. Но в этой местности эвакуации не было.

[житель Бенаависа]:
«В прошлом году мы были здесь, всё было нормально, эвакуироваться не пришлось. Так что сейчас пожар более серьёзный».

В борьбе с огнём задействовано 140 пожарных и 15 самолётов. Для помощи людям в эвакуации также направили военных.
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