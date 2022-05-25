Наводнение на Яве: тысячи людей эвакуируются

Тысячи людей в спешке покидают свои дома из-за приливного наводнения на индонезийском острове Ява. Высокие волны..

Тысячи людей в спешке покидают свои дома из-за приливного наводнения на индонезийском острове Ява.

Высокие волны прорвали дамбу. В результате частично затопило портовый город Семаранг. Глубина «большой воды» превысила два метра. Такого здесь не видели несколько десятилетий.

Рабочие в порту в растерянности.

[рабочий в порту Семаранга]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это худшее наводнение, которое когда-либо было. Вдобавок отключилось электричество, из-за чего насос не работает. Разрушенная дамба также сыграла роль. Сильнее всего пострадала зона, где расположены швейные и текстильные фабрики». [рабочая в порту Семаранга]:

«Мы все сейчас без работы, потому что нет света и всё затоплено».

В целом было эвакуировано более 2000 человек. О погибших сообщений не поступало. О размере причинённого ущерба – пока тоже.

Власти предупреждают, что вода может подняться ещё выше.

Индонезия – одна из стран мира, где происходит больше всего стихийных бедствий. Но обычно наводнения и оползни здесь бывают в сезон дождей с ноября по март.

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