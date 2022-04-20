Топливо из отходов жизнедеятельности человека создают в Кении

Отходы жизнедеятельности человека, которые везёт этот грузовик, скоро превратят в топливо. Автор идеи – кенийский стартап..

Отходы жизнедеятельности человека, которые везёт этот грузовик, скоро превратят в топливо.

Автор идеи – кенийский стартап Sanivation с офисом в 100 километрах от столицы Найроби. Из отходов производят брикеты, которыми можно заменять традиционный уголь.

[Пол Манда, представитель Sanivation]:

«Изначально нам было очень трудно расширяться, поскольку мы делали продукт для дома. Его даже можно использовать для барбекю».

Исходный материал сначала подвергают температурному воздействию, чтобы убить все бактерии. Затем смешивают с опилками и придают нужную форму.

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Продукция стартапа стала даже популярнее, чем ожидали. Бизнес процветает.

[Пол Манда, представитель Sanivation]:

«Этот продукт на самом деле завоевал рынок намного быстрее, чем мы думали. Мы сейчас уже продаем по 120 тонн, но не можем удовлетворить потребности рынка».

Для Кении такой проект очень важен. Около 40% населения страны не имеют доступа к элементарным средствам санитарии. А у 8,5% кенийцев вообще нет туалетов, и они испражняются прямо на улице.

При этом среди обычного населения брикеты компании по-прежнему не очень популярны. Стартап доставляет их на фабрики и предприятия. Например, на этой цветочной ферме на них готовят еду для сотрудников.

[Мэри Вангуи, менеджер цветочной фермы]:

«Брикеты экологически чистые, поскольку от них нет такого дыма, как от угля или дров».

Сегодня в Кении уголь обеспечивает энергией более 80% жителей городов.

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