Дрон-курьер доставляет еду и лекарства в Ирландии

Плавный спуск и мягкое приземление. В ирландском городке Балбригган уже месяц работает дрон-курьер. Он доставляет в..
Дата загрузки: 2022-03-03
[Бобби Хили, директор компании Manna]:
«Доставка по воздуху намного быстрее и безопаснее, чем с помощью наземного транспорта. Поэтому, выполняя сотни заказов в день, мы избегаем медленных поездок по дорогам».
Заказ можно сделать через приложение в смартфоне. Дрон будет на месте уже через несколько минут.
[Мэри Стэплтон, клиентка]:
«Еда горячая, доставляют очень быстро. И думаю, это приносит большую пользу местному бизнесу».
Владельцы ресторанов и кафе отмечают, что продажи увеличились.
[Шон Макклири, владелец ресторана]:
«Мы получаем хорошие отзывы от людей, поскольку доставляем горячую еду всего за несколько минут».
Дрон не оборудован видеокамерами и не хранит данных о клиентах.
[Ральф Джеймс, аналитик]:
«Регуляторы будут обращать внимание на то, чтобы услуги с помощью дрона были безопасными и надёжными. Не должно быть вторжения в частную жизнь или нарушений прав человека».
В ближайшем будущем дроны-курьеры появятся по всей Ирландии. Потом компания планирует охватить весь европейский рынок, затем придёт и в США. По словам её руководителя, это поможет создать много рабочих мест.
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