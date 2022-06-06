Инфляция в Греции больно ударила по уличной еде

Продавцы популярной уличной еды Греции ощутили на себе тяжёлый удар инфляции. Индекс роста потребительских цен –..
Дата загрузки: 2022-06-06
Например, это сувлаки – небольшие шашлыки на шпажках, которые подают с питой, томатами, луком и чесночным соусом. Раньше блюдо стоило около двух евро. Теперь – больше трёх.
Один посетитель говорит, что раньше покупал по две-три порции. Теперь только одну, поскольку зарабатывает всего 720 евро в месяц.[Георге Маврогианнис, посетитель]:
«Я купил сувлаки за три евро. Думаю, это самая дешёвая лавка в Афинах. В других местах платил и 3,50, и 3,70. Он так подорожал, а зарплаты остались на прежнем уровне. Это немного нечестно».
Цены растут и на ингредиенты, и на электроэнергию.[Танасис Голас, владелец таверны]:
«Не могу поддерживать бизнес. Стоимость сырья растёт, я вынужден повышать цены. Теперь надеемся, что хоть кто-то придёт. В противном случае придётся закрыться».
А это ещё один гриль-бар в Афинах – излюбленное место не только местных жителей, но и туристов. Дэйв Дисис из США говорит, что за кусок сочного мяса готов заплатить намного больше его цены.[Дэйв Дисис, турист из США]:
«Я бы заплатил 10 евро за этот сувлаки. Он бесподобный. Он такой же вкусный, как и большая часть греческих блюд».
Владельцы заведения говорят, что за последние 12 месяцев цены на свинину повысились на 30%, а на подсолнечное масло, которое в основном было украинского производства, – на 125%. При этом электричество подорожало вдвое.
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