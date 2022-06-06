Инфляция в Греции больно ударила по уличной еде

Продавцы популярной уличной еды Греции ощутили на себе тяжёлый удар инфляции. Индекс роста потребительских цен – рекордный для страны за последние 28 лет. Теперь и туристам, и местным жителям приходится платить, по крайней мере, на треть больше за любимые закуски.

Например, это сувлаки – небольшие шашлыки на шпажках, которые подают с питой, томатами, луком и чесночным соусом. Раньше блюдо стоило около двух евро. Теперь – больше трёх.

Один посетитель говорит, что раньше покупал по две-три порции. Теперь только одну, поскольку зарабатывает всего 720 евро в месяц.

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[Георге Маврогианнис, посетитель]:

«Я купил сувлаки за три евро. Думаю, это самая дешёвая лавка в Афинах. В других местах платил и 3,50, и 3,70. Он так подорожал, а зарплаты остались на прежнем уровне. Это немного нечестно».

Цены растут и на ингредиенты, и на электроэнергию.

[Танасис Голас, владелец таверны]:«Не могу поддерживать бизнес. Стоимость сырья растёт, я вынужден повышать цены. Теперь надеемся, что хоть кто-то придёт. В противном случае придётся закрыться».

А это ещё один гриль-бар в Афинах – излюбленное место не только местных жителей, но и туристов. Дэйв Дисис из США говорит, что за кусок сочного мяса готов заплатить намного больше его цены.

[Дэйв Дисис, турист из США]:«Я бы заплатил 10 евро за этот сувлаки. Он бесподобный. Он такой же вкусный, как и большая часть греческих блюд».

Владельцы заведения говорят, что за последние 12 месяцев цены на свинину повысились на 30%, а на подсолнечное масло, которое в основном было украинского производства, – на 125%. При этом электричество подорожало вдвое.

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