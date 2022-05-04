Волонтёры-велосипедисты развозят еду бездомным в Венгрии

Несколько кусочков колбасы, немного овощей, сыр и два куска хлеба. Сотни таких бутербродов дважды в неделю..

Несколько кусочков колбасы, немного овощей, сыр и два куска хлеба. Сотни таких бутербродов дважды в неделю делают в этой школе в Будапеште. Но они не для детей, а для бездомных.

Упакованные бутерброды забирает команда волонтёров на велосипедах. Бездомных в венгерской столице много – пешком всех не обойдёшь.

[Андраш Мольнар, координатор проекта Budapest Bike Maffia]:

«Некоторые бездомные уже знают нас. Кто-то из них ждёт нас каждый день. Есть также много таких, которые говорят, что уже слышали про нас».

Волонтёры говорят, что им нравится сама езда на велосипедах. Но вместо того чтобы бесцельно кататься, они помогают нуждающимся – и не только едой, но и добрым словом.

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[Петер Варади, бездомный]:

«Они не приезжают на минутку – просто дать бутерброд. Я вижу, что им, и правда, интересно, как прошёл у меня день или что происходило со мной всю неделю. Они слушают нас, беседуют с нами. И это очень большая помощь для бездомного человека, с которым никто не разговаривает».

Семь лет назад в Будапеште в два раза выросла плата за жильё. Тысячи людей оказались на улице. Растущая инфляция также ухудшает ситуацию.

Сейчас в Венгрии около 30 тысяч бездомных. К живущим на улицах власти относятся жёстко. Им могут выписать штраф, отобрать у них личные вещи, отправить их в тюрьму или на общественные работы. В то же время приютов для всех бездомных не хватает. И многие просто боятся идти в приюты.

[Кинга Эрмений, волонтёр]:

«Когда несколько раз принесёшь им бутерброды, они начинают доверять. И если погода совсем испортится, бездомный может согласиться пойти в приют. Но многие не хотят официальной помощи или боятся обращаться за ней, поскольку у них был плохой опыт».

В холодную погоду волонтёры привозят бездомным горячий чай, тёплые вещи и одеяла. Ну и, конечно, не забывают поговорить.

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