19-летний политик: южнокорейская студентка баллотируется в мэрию Сеула

После пар в университете южнокорейская студентка Но Со Чин снимает свою форму и надевает жёлтую куртку..
Дата загрузки: 2022-06-01
И она не одинока. В целом свои кандидатуры выдвинули семь молодых людей. Это стало возможным после того, как допустимый возраст в декабре прошлого года снизили с 25 до 18 лет.
[Но Со Чин, 19-летняя студентка и кандидат на выборах]:
«Я решила участвовать в местных выборах, чтобы обсудить и решить проблемы, затрагивающие молодежь и представителей молодого поколения, о которых до сих пор не говорили действующие политики».
Но Со Чин участвует в деятельности партии с 15 лет. Говорит, что её политическая карьера длиннее, чем у нынешнего президента. Юн Сок Ёль из правоконсервативной партии «Сила народа» с 2019 по 21-й год занимал должность генерального прокурора.
В последнее время даже крупные партии Южной Кореи стали делать ставки на молодых кандидатов. Юные лица появились на листовках и президентской, и демократической партий. Так политические силы хотят привлечь молодых избирателей.
Впрочем, не все южнокорейцы готовы воспринимать молодых политиков и доверять им.
[жительница Сеула]:
«Сложно руководить страной, не имея достаточно опыта. Но, думаю, если смотреть на страну с точки зрения 20-летнего человека, то будут определённые преимущества в обнаружении проблем и недостатков».
[житель Сеула]:
«Весь мир следит за корейской культурой и равняется на неё. Лично я считаю, что наши южнокорейцы самые лучшие, но все политики принадлежат к старому поколению».
Средний возраст членов парламента в Южной Корее сегодня составляет 55 лет.
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