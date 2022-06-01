19-летний политик: южнокорейская студентка баллотируется в мэрию Сеула

После пар в университете южнокорейская студентка Но Со Чин снимает свою форму и надевает жёлтую куртку..

После пар в университете южнокорейская студентка Но Со Чин снимает свою форму и надевает жёлтую куртку с логотипом. 19-летняя девушка хочет стать самым молодым членом городского совета Сеула. Сейчас она участвует в избирательной кампании от «Партии справедливости».

И она не одинока. В целом свои кандидатуры выдвинули семь молодых людей. Это стало возможным после того, как допустимый возраст в декабре прошлого года снизили с 25 до 18 лет.

[Но Со Чин, 19-летняя студентка и кандидат на выборах]:

«Я решила участвовать в местных выборах, чтобы обсудить и решить проблемы, затрагивающие молодежь и представителей молодого поколения, о которых до сих пор не говорили действующие политики».

Но Со Чин участвует в деятельности партии с 15 лет. Говорит, что её политическая карьера длиннее, чем у нынешнего президента. Юн Сок Ёль из правоконсервативной партии «Сила народа» с 2019 по 21-й год занимал должность генерального прокурора.

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В последнее время даже крупные партии Южной Кореи стали делать ставки на молодых кандидатов. Юные лица появились на листовках и президентской, и демократической партий. Так политические силы хотят привлечь молодых избирателей.

Впрочем, не все южнокорейцы готовы воспринимать молодых политиков и доверять им.

[жительница Сеула]:

«Сложно руководить страной, не имея достаточно опыта. Но, думаю, если смотреть на страну с точки зрения 20-летнего человека, то будут определённые преимущества в обнаружении проблем и недостатков». [житель Сеула]:

«Весь мир следит за корейской культурой и равняется на неё. Лично я считаю, что наши южнокорейцы самые лучшие, но все политики принадлежат к старому поколению».

Средний возраст членов парламента в Южной Корее сегодня составляет 55 лет.

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