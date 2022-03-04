Южная Азия возвращается к нормальной жизни после COVID

В Южной Азии жизнь постепенно возвращается в нормальное русло: люди надеются, что худшие периоды распространения коронавируса..
Дата загрузки: 2022-03-04
Эксперты настроены оптимистично: последняя волна, вызванная омикроном, укрепила общественный иммунитет на фоне широкой вакцинации. При этом уровень смертности был относительно низким.
По Индии COVID ударил особенно болезненно – система здравоохранения не справилась, умерших, скорее всего, миллионы. Но теперь люди здесь верят, что самое страшное позади.
Помимо человеческих жертв, пандемия сделала миллионы людей беднее, особенно – из уязвимых слоёв населения.
Теперь же на рынках Нью-Дели снова полно народу. Этот продавец обуви говорит, что в феврале заработал вдвое больше, чем в январе.
[Кулдип Сингх Томар, житель Индии]:
«Покупатели больше не боятся и приходят в магазин. Раньше они боялись, и у нас не было работы, но теперь бизнес восстанавливается».
На дорогах – снова автомобильные пробки. Трудовые мигранты вернулись в города на заработки. Напомним, когда всё только начиналось, многим из них из-за карантинных мер пришлось уходить в свои деревни пешком.
Молодёжь возвращается в школы и университеты. Многие – впервые за два года.
В Непале открыли храмы.
[Кегав Дакал, житель Непала]:
«Я наконец-то могу прийти в храм – он открылся. Хотя утром мне пришлось ждать много часов».
В некоторых регионах всё ещё требуют носить маски. К примеру, в Бангладеш от них отказываются неохотно.
[Хабибул Башар, житель Бангладеш]:
«Мы уж точно не хотим возвращаться в былые времена. Ситуация с COVID стала намного терпимее, он распространяется медленнее. Но нужно быть осторожными: мы не хотим, чтобы вернулась та обстановка».
Эксперты также подчёркивают, что полностью расслабляться не стоит: если вирус мутирует в более смертоносный вариант и при этом сохранит заразность, то грянет новый кризис.
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