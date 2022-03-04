Южная Азия возвращается к нормальной жизни после COVID

В Южной Азии жизнь постепенно возвращается в нормальное русло: люди надеются, что худшие периоды распространения коронавируса..

В Южной Азии жизнь постепенно возвращается в нормальное русло: люди надеются, что худшие периоды распространения коронавируса позади.

Эксперты настроены оптимистично: последняя волна, вызванная омикроном, укрепила общественный иммунитет на фоне широкой вакцинации. При этом уровень смертности был относительно низким.

По Индии COVID ударил особенно болезненно – система здравоохранения не справилась, умерших, скорее всего, миллионы. Но теперь люди здесь верят, что самое страшное позади.

Помимо человеческих жертв, пандемия сделала миллионы людей беднее, особенно – из уязвимых слоёв населения.

Теперь же на рынках Нью-Дели снова полно народу. Этот продавец обуви говорит, что в феврале заработал вдвое больше, чем в январе.

[Кулдип Сингх Томар, житель Индии]:

«Покупатели больше не боятся и приходят в магазин. Раньше они боялись, и у нас не было работы, но теперь бизнес восстанавливается».

На дорогах – снова автомобильные пробки. Трудовые мигранты вернулись в города на заработки. Напомним, когда всё только начиналось, многим из них из-за карантинных мер пришлось уходить в свои деревни пешком.

Молодёжь возвращается в школы и университеты. Многие – впервые за два года.

В Непале открыли храмы.

[Кегав Дакал, житель Непала]:

«Я наконец-то могу прийти в храм – он открылся. Хотя утром мне пришлось ждать много часов».

В некоторых регионах всё ещё требуют носить маски. К примеру, в Бангладеш от них отказываются неохотно.

[Хабибул Башар, житель Бангладеш]:

«Мы уж точно не хотим возвращаться в былые времена. Ситуация с COVID стала намного терпимее, он распространяется медленнее. Но нужно быть осторожными: мы не хотим, чтобы вернулась та обстановка».

Эксперты также подчёркивают, что полностью расслабляться не стоит: если вирус мутирует в более смертоносный вариант и при этом сохранит заразность, то грянет новый кризис.

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