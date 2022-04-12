26-летний мужчина признан виновным в убийстве британского законодателя Дэвида Эймисса

«Фанатичный исламист», который был вдохновлён идеями «Исламского государства» – группировки, запрещённой в России и других странах...

«Фанатичный исламист», который был вдохновлён идеями «Исламского государства» – группировки, запрещённой в России и других странах. Так суд охарактеризовал человека, который в прошлом году с ножом убил британского законодателя Дэвида Эймисса, когда тот в церкви встречался с избирателями.

На скамье подсудимых был 26-летний британец Али Харби Али. Это сын бывшего советника премьер-министра Сомали. 15 октября 2021 года он нанёс много ножевых ранений Эймису, когда тот выступал в церкви в графстве Эссекс.

Нападавший заявил, что это было платой за то, что законодатель поддержал авиаудары по Сирии.

Прокуроры говорят, что Али Харби Али – «фанатичный, радикальный исламистский террорист». Они также отмечают, что это был ужасающий террористический акт, мотивированный религиозными и идеологическими убеждениями.

Суд проходил в Лондоне. Присяжным потребовалось менее получаса, чтобы вынести вердикт. Али был признан виновным в убийстве и подготовке теракта.

69-летний Эймисс был отцом пятерых детей и членом Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона. Его убийство вызвало шок среди законодателей. Они призывали усилить меры по охране членов парламента.

Приговор Али Харби Али планируют вынести позже.

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