«Мы его взяли»: мэр Нью-Йорка объявил об аресте мужчины, стрелявшего по пассажирам метро

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявляет: «Мы его поймали». Арестован 62-летний Фрэнк Джеймс спустя день после того,..

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявляет: «Мы его поймали». Арестован 62-летний Фрэнк Джеймс спустя день после того, как он, предположительно, активировал две дымовые шашки и открыл стрельбу по пассажирам нью-йоркского метро в утренний час пик, ранив десятерых.

Операция по поимке шла 30 часов. Полиция считает, что Джеймс скрылся с места преступления на метро. До этого он произвёл 33 выстрела из полуавтоматического пистолета Glock.

Начальник полиции Нью-Йорка говорит, что до инцидента Джеймса уже девять раз арестовывали в Нью-Йорке и три раза в Нью-Джерси.

[Джеймс Эссиг, глава уголовной полиции Нью-Йорка]:

«В Нью-Йорке аресты датируются периодом с 1992 по 98 годы. В четырёх случаях его задержали за владение инструментами для взлома. Один раз за преступный половой акт, два раза за кражу услуг. В Нью-Джерси его арестовывали по ордерам в 91, 92 и 2007 годах. Это было незаконное проникновение, воровство и хулиганство».

Джеймса заметили на одной из улиц Манхэттена примерно в 15 километрах от места преступления. Во время ареста сопротивления он не оказывал. Ему уже выдвинули ряд обвинений. Если его вину докажут, то ему грозит длительный тюремный срок, вплоть до пожизненного.

На месте происшествия обнаружили полуавтоматический пистолет, а также три магазина с боеприпасами, топорик, несколько фейерверков и канистру с бензином.

Пятеро раненых находятся в критическом, но стабильном состоянии. Ещё 13 человек получили травмы в панике и давке. Ожидается, что все пострадавшие выживут.

На станции «36-я улица», где произошла стрельба, поставили полицейские патрули.

[пассажир]:

«Другого выхода нет. Мы вынуждены ездить, чтобы добираться до работы. Нужно просто смириться».

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Полиция изучает его страницы в социальных сетях. Уже обнаружены посты, которые затрагивают тему бездомных, а также мэра Нью-Йорка.

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