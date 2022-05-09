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Не уронить и не потерять: соревнования по переноске жён прошли в Венгрии

Не уронить и не потерять: соревнования по переноске жён прошли в Венгрии

Вот где драгоценную половину можно окунуть лицом в грязь без последствий для семейной жизни. В венгерской..

Дата загрузки: 2022-05-10

Не уронить и не потерять: соревнования по переноске жён прошли в Венгрии
Вот где драгоценную половину можно окунуть лицом в грязь без последствий для семейной жизни. В венгерской деревне проходит третье национальное соревнование по переноске жён.

Участников ждёт полоса препятствий длиной 260 метров. Самый зрелищный аттракцион – ямы с грязной водой. Они встречают бегунов сразу после старта и перед финишем. Некоторые мужья предпочитают забег в эстонском стиле – когда жена висит на плечах вниз головой.

[участник соревнований]:
«Думаю, моему партнёрe очень неудобно, но вес ложится мне на плечи, поэтому легче бежать, и я могу балансировать».

В этом году победили супруги Норберт и Тимея. Говорят, во время забега изменили стратегию преодоления ямы. Возможно, это помогло вырваться вперёд.

[Норберт Ванчоди, победитель соревнований]:

«Сначала я волновался за девушку и не опускал рук, но во втором раунде я опустил руки, и выбраться было намного легче. Мы также старались быстрее бежать по суше».

В этом году в соревновании участвовали 30 супружеских пар.
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